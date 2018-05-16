大林、大同平價宅走入歷史 貧窟將變身停車場

南市大林平價住宅走入歷史。（資料照，記者洪瑞琴攝）

2018-05-16 11:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市大林、大同平價住宅興建超過45年，建物老舊，經鑑定為危險建築，以往住戶大都是社會弱勢，被視為「台南貧窟」，市府於105年啟動拆遷計畫，並祭出優惠補貼，輔導住戶搬遷，目前兩棟建物都已拆除完畢，後續將規劃為停車場及綠地，提供停車與休閒空間。

其中1位住戶，因與行動不便的母親同住，無法找到合適房屋，社工不但陪同看屋，還媒合民間資源給1萬元救助金，並安排兩人至醫院健康檢查，最後協助前往伊甸基金會所屬社會住宅居住。另1位則是本身行動不便的蕭姓住戶，社工除了協助購買電動代步車，為避免補助款管理不當，還協助住戶成立信託帳戶，以按月撥付方式維持生活。

今天社會局在市政會議報告平價住宅拆遷處理過程，局長劉淑惠表示，市府除了提供租屋補助、搬遷補助、自行搬清獎勵金優惠方案之外，針對較弱勢住戶則以「1戶1社工」方式輔導，照顧住戶需求，加速拆遷進度。

安南區大同平價住宅搬清185間，進行綠美化，將加入體健設施，打造民眾休憩空間。東區大林平價住宅則搬清177間，目前整地中，未來將由交通局規劃興建停車場，解決民眾停車問題。

代理市長李孟諺表示，市府跨局處通力配合，圓滿解決長達45年的沉痾，成功創造原住戶、周邊住戶與市府三贏局面。