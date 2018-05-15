廢食用油做環保皂 台南北寮社區到台中大雅取經

2018-05-15 16:51

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅區公所與大雅區清潔隊成立環保皂工作坊，利用廢食用油做環保皂，名聲遠播，台南市南化區公所今天特別率領北寮社區發展協會80餘人前來觀摩，要將這套「創皂」技術帶回分享。

大雅區長林華彬表示，大雅區麥根小學堂長期閒置，大雅區公所與清潔隊合作成立環保皂工作坊，廣獲好評，不但重新賦予閒置建物新活力，利用廢食用油製作環保皂，也達到資源回收再利用，避免回鍋油污染下水道、河川，同時減少石化清潔劑之使用，以行動友善地球，未來小學堂更要配合2018花博意象進行3D彩繪、綠美化及公廁形象改造等，打造成為民眾打卡聖地，敬請鄉親期待。

大雅區清潔隊長蔡昇和表示，為了避免廢食用油倒入排水管中硬化形成油塊阻塞下水道，豪大雨時造成淹水災情，區隊目前以不定期、不限制參與人數方式舉辦「創皂日」教學活動，推動資源回收再利用，並鼓勵市民回收廢食用油，攜帶至麥根小學堂製作環保皂，希望藉此杜絕廢食用油流入下水道。

台南南化區公所率領北寮社區發展協會前來參訪，大雅區清潔隊現場教學，讓台南參訪人員表示不虛此行，回去後也要發揮循環經濟「零浪費」、「零廢棄」的精神，利用日常生活隨手可得的素材，開闢環保教育的研習基地，以行動愛地球。