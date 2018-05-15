國中教育會考週末登場 屏東區8千考生報名

2018-05-15 15:21

〔記者羅欣貞／屏東報導〕107年國中教育會考將於5月19日及20日舉行，屏東考區共有8057名考生報名，分別在屏北高中、屏東高中、屏東女中、屏東高工、內埔農工、潮州高中、東港海事、佳冬高農、恆春工商、琉球國中等10所學校設置的考場應試，試場內全面開放冷氣，另有申請非冷氣試場5人、特殊應考服務41位考生。

今年國中教育會考屏東考區的試務工作由潮州高中負責，19日（星期六）上午考科為社會科和數學科，下午考科為國文科及寫作測驗；20日（星期日）上午考科為自然科、英語科（閱讀及聽力）；各考場將在18日下午3時至5時，開放考生及家長至考場認識環境，但不得進入試場教室內，各考場平面圖可於各考場學校網站查詢。

屏東縣政府教育處提醒考生，為便於試場管理，考試期間請穿著學校制服（或運動服裝），另外，考試期間試區附近交通流量大，易造成交通壅塞，請考生寬估時間提早出門，以免影響自身考試權益，並記得攜帶准考證應試，天氣炎熱宜適當補充水分，注意飲食衛生，避免因身體不適影響考試。

另外提醒考生留意試場規定，避免常見的違規行為，如攜帶教科書、參考書、補習班文宣品、計算紙等，以及電子辭典、計算機、時鐘、鬧鐘、電子鐘、手機、呼叫器、收音機、多媒體播放器材（如：MP3、MP4 等），和具通訊、錄影、照相或計算功能的穿戴式裝置（如智慧型手錶、智慧手環等）等非應試用品入場、應考期間手錶手機發出聲響、提前翻閱試題本等事項，建議考生應於考前熟悉簡章相關規定，並於參加考試時遵守各項試場規則。