暖暖der！慢飛天使專屬「圍兜兜」

建國科大學生為慢飛天使，設計專屬的圍兜兜與靠枕，所有布料來自募集的零碎布。（記者劉曉欣攝）

2018-05-15 14:43

〔記者劉曉欣／彰化報導〕用手作的溫暖，量身打造的設計，為慢飛天使送上最深的祝福，來自馬來西亞的學生張曉虹，還回家鄉募集有馬國風味的零碎布，讓手作都有異國風！

彰化建國科技大學商設系學生張曉虹、陳佳琳、戴俞涵、唐愷翹、于富文、劉育辰，因為去年參加專題製作，走訪彰化市慈愛教養院，看到許多慢飛天使，有些連吃飯都要人餵食，飯粒常會掉落，市售的圍兜兜卻只有幼童尺寸，決定發揮自己所學，為慢飛天使設計專屬圍兜兜。

張曉虹說，她回馬來西亞募集零碎布，帶回家鄉的布料，連台灣同學一看都說「一看花色就是跟台灣用色不同」，還有人說連布料都像是馬國料理，有股「咖哩香」！

來自香港的唐愷翹說，幫慢飛天使設計了防尿墊、靠枕與圍兜兜，圍兜兜針對使用者坐在輪椅上用餐的需求，圍兜兜都加長設計，可以垂放在輪椅桌上，同時加入防水布，方便清洗；募集來的百家布可以作為花色變化，也代表來自各方的祝福。

慈愛教養院今天收到學生手作一批的圍兜兜、防尿墊、靠枕與筆袋，院長張明正感謝學生的用心，為慢飛天使量身設計專屬用品。