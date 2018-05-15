台江國家綠道電線亂入 台電：4年內全下地

立委陳亭妃（左二）在南市議會舉辦山海圳綠道記者會，台電允諾全力協助將綠道上空的電線地下化。（記者蔡文居攝）

2018-05-15 13:05

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市山海圳綠色隧道已列為國家級綠道，電線網絡卻如蜘蛛網，不僅影響觀瞻，也有失國家級綠道的格局，立委陳亭妃力促台電協助將電線地下化，台電今天允諾，預計4年內將南岸的郡安路4、5、6段的電線全部地下化，北岸的安通路也一併納入考量，以還給綠道開闊的天空。

立委陳亭妃今天在南市議會舉山海圳綠道記者會，包括市議員陳怡珍、王錦德，副議長郭信良代表與市議員林炳利服務處代表，以及台電配電處副處長楊顯輝、台南區營業處長黃肇祥和市府工務局副局長王建雄、水利局官員等多人與會。

陳亭妃表示，台江山海圳綠道從台江國家公園沿著嘉南水圳一路通到烏山頭水庫，是一條具有特色的親水綠帶，目前經由國發會核定為國家綠道計畫，可惜電線交錯，樹木被迫修剪，影響綠道美觀，希望台電協助，還給地方一個符合國家級景觀的綠道。

台電配電處副處長楊顯輝、台南區處處長黃肇祥表示，國家級山海圳綠道在郡安路4段這部分地下化工程已經著手規劃，並將延伸到5段及6段，預計四年內全部下地，完成地下化，全部經費約1億餘元。另外，北岸的安通路部分，則盼市府各分攤一半經費，此外，未來基礎台、接管戶等工程施作，也希望與市府、區公所通力合作，以利工程順利展開。

市府工務局副局長王建雄說，安通路的工程分攤一半，原則上可行性高，將帶回呈報市府決定，至於施工細節待進一步研商，也會協助地方的溝通協調。

陳亭妃表示，很感謝台電公司釋出最大誠意，除了實際編列預算回應郡安路4、5、6段電線地下化工程之外，也願意負責安通路4、5、6段電線下地的一半經費，市府理應誠意以待，相信完成之後，台江山海圳綠道將成為一處絕美的國家級景點。