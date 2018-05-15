至少再熱一週 吳德榮：下週二、三或有鋒面抵達

吳德榮表示，過去這幾天晴朗炎熱的天氣還要持續一週以上。（資料照）

2018-05-15 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕昨天台北出現35.2度高溫，已刷新今年紀錄，氣象專家吳德榮表示，未來這幾天西半部中午前後持續晴朗炎熱，直到下週二、三（22、23日）或有鋒面抵達，宛如盛夏的天氣才有機會轉變。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，下週一（21日）以前全台持續受暖氣團籠罩，各地天氣晴朗炎熱，氣溫偏高，午後雲量略增，山區並有局部短暫陣雨的機率。他說，今明兩天西半部高溫約在34、35度，週四（17日）起更會升至35、36度左右，提醒民眾注意防曬並慎防中暑。

吳德榮表示，今天各地天氣晴朗穩定，中午前後紫外線恐達「危險級」與「過量級」，全天氣溫北部約在24至35度、中部23至33度、南部25至34度，東半部則為24至32度左右。他說，午後山區雨量增多，有局部短暫降雨機率，不過多為零星、少量降雨，對舒緩旱象並無太大作用。

吳德榮進一步表示，綜合各國模式模擬結果，下週二、三（22、23日）可能有鋒面抵達台灣，不過由於距離現在仍久，各種模擬針對鋒面結構、對台影響程度，甚或是抵達時間的不確定性仍高，呼籲民眾持續關注最新訊息即可，無須過早開始準備。