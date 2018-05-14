499之亂勞檢 新北查中華電3門市 恐重罰百萬

2018-05-14 19:15

〔記者何玉華／新北報導〕中華電信499之亂，新北市勞動檢查處今天再兵分三路前往中華電信板橋直營中心、樂華夜市直營中心及新莊直營中心實施勞檢，3家直營中心在5月9日至13日期間，都有使勞工單日出勤超過12小時，最高甚至達16小時，且未給輪班勞工至少11小時的休息時間，違反新修勞基法第34條規定，勞檢處將依查獲的違規工作場所數量、超時勞工人數、事業單位規模及違規次數，從重處罰，不排除祭出百萬罰單。

新北市勞檢處5月12日查獲中華電信勞工超時工作，今（14）日接獲網路情資，宏華（中華電信直營的人力資源子公司）改以紙本退勤紀錄來規避勞檢，並教導同仁應付勞檢採「不知道、不清楚、不曉得」及「沒有資料」等態度應付勞檢。

為避免業者利用時間假造資料，兵分三路立即實施勞檢，查獲連日來都有使勞工單日出勤超過12小時、最高達16小時的紀錄，且有電子、紙本出、退勤紀錄可供證明，還有對勞工的訪談紀錄佐證，違規事實已非業者所說的勞工單純滯留工作場所。

勞檢處呼籲，中華電信至少有3成股權屬於政府，宏華公司又係中華電信的子公司，自當本於社會責任，遵守勞基法所規範的最低勞動條件，明日還有1日申辦期限，勞檢處將持續督促業者，勿讓第一線勞工陷入過勞窘境。