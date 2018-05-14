粉紅媽祖少女心 虎尾涌翠閣裝置藝術展登場

以媽祖遶境常見的「篙錢」或稱「轎錢」為元素，將涌翠閣裝置成粉紅元素。（記者廖淑玲攝）

2018-05-14 22:04

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「三月瘋媽祖」，位在媽祖信仰聖地的虎尾涌翠閣推出「粉紅媽祖少女心」裝置藝術展，即日起展出至8月5日，在農曆3月帶起一股古蹟與當代藝術體驗的媽祖宗教文化，保證讓大家耳目一新。

「粉紅媽祖少女心」的空間裝置，由策展人商毓芳帶領，以媽祖遶境常見的「篙錢」或稱「轎錢」為元素，粉紅色的主調將涌翠閣裝置成富有儀式性與藝術表現性的場域。

商毓芳指出，篙錢原指天公錢，紙藝技巧與運用與日本神道教的「御幣」相通，在日本御幣純白為主，台灣篙錢則繽紛多元且用途廣泛，但二者在儀式上均為祈福、祭煞之意，透過空間裝置的串連與表現，加上燈光設計師賴文炎的巧思，讓涌翠閣在原有建築風貌下，打造出另一種迷人的夢幻感。

位在虎尾鎮水源路的涌翠閣是日治時期街役場的招待所，去年初完成修復後，由經營高雄橋仔頭白屋9年的台灣藝術發展協會承租，日昭和14年（1939年）創建，充滿濃濃的日式建築風格，回應雲林做為台灣媽祖信仰中心的區域性特質，透過展覽結合繪畫、多媒體與裝置藝術，讓當代藝術和民眾一起瘋媽祖。

台灣藝術發展協會理事長蔣耀賢指出，媽祖堪稱台灣最年輕的女神，因為少女就成仙，才以粉紅媽祖為主題，展覽中有一巨幅媽祖畫作，名為「春天的約定」，是藝術家張新丕2013年在日本311震災區石卷市的作品，是新台灣壁畫隊前往日本震災區創作的代表作品，是高雄橋仔頭糖廠藝術村白屋的鎮館之寶，特別移駕涌翠閣。

糖塑媽祖及錄像作品構成的「The Ocean Inside You」，以媽祖為靈感的多媒體創作展，也在涌翠閣展出，20日並將舉辦一場粉紅派對，當天下午3點凡著粉紅色裝扮入閣者即可兌換「粉紅特調」；著粉紅色情侶裝者可獲粉紅媽祖神秘禮物。