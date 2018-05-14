核三廠1號機再起動 原能會同意：跳機肇因已釐清

2018-05-14 18:53

〔記者楊綿傑／台北報導〕核三廠1號機大修期間出狀況，稍早已獲得原能會同意再起動；原能會表示，當時跳機事件肇因及改善措施都已釐清，再起動階段仍會持續掌握電廠依規定執行。

核三廠1號機自上月3日開始第24次大修，依排程進行蒸汽產生器A台之熱交換管渦電流檢測時，發現1支熱交換管有一約0.5公分之周向裂紋指示（約1/10圓周），經既有程序研判已達塞管標準，台電當下也進行平行擴展檢測確認無其他類似問題。

後於本月1日時緊急柴油發電機運轉測試時，又發生緊急柴油發電機B台跳脫事件，當時初步檢查為柴油機潤滑油系統低壓力跳脫元件動作引起，直到本月7日，台電才提出再起動申請，原能會經一週實地及相關文件審查，於今同意再起動。

原能會表示，台電依相關規定提出核三廠1號機第24次大修後再起動臨界申請後，已就送審文件內容進行審查，並赴現場就大修作業執行再加強查證，於整合送審文件、大修期間現場查證及再加強查證結果，並確認本月1日緊急柴油發電機B台低潤滑油壓跳脫事件肇因已釐清及完成相關改善措施。

原能會說，基於以上，並在確認送審文件內容及機組現場狀態可符合起動要求後，於今日正式同意1號機組起動運轉。原能會也說，機組起動階段，仍會就相關作業持續進行查證，確認電廠依規定執行。