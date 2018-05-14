打一通1966 長照服務到你家

2018-05-14 12:32

〔記者周彥妤／台北報導〕倘若照顧長者心力交瘁，如何對外求援？台北市衛生局表示，一旦有長照需求，即可撥打去年衛生福利部甫設置的長照服務專線1966，將有專人諮詢評估，也可跨縣市申請，若家中有聘僱外籍家庭看護，經核定符合資格者，亦可申請「喘息服務」；另針對失智症照顧者，即起衛局也提供系列免費課程，協助調適壓力，避免無所適從。

衛生局表示，衛福部去年設置的長照服務專線1966，取代過往專線不容易記、無法跨縣市申請等不便之處，並整合成單一窗口，民眾透過一通電話，經照顧管理專員評估後，就可找到需要的長照服務，協助分憂解勞。

至於家中已聘僱外籍家庭看護，衛生局說，若經北市長期照顧管理中心評估核定後，只要長照需要等級第2級（含）以上者，仍可申請喘息服務，部分給付服務包括「專業服務」（照顧及專業服務額度中的30%）、「交通接送服務」及「輔具購買、租借及居家無障礙環境改善」等。

此外，針對失智症照顧者，衛生局規畫系列免費課程，除了北市聯合醫院自5月下旬陸續開辦慢性病照顧者自我管理課程，可電洽仁愛院區02-2709-3500轉3505或和平院區02-2388-9595轉8420；另委託天主教失智老人社會福利基金會舉辦如失智症照顧的基本議題、居家陪伴的好提案、失智者活動促進工作坊等講座，6月起陸續於南港區、大安區、內湖區、文山區、中山區與北投區辦理，詳請電洽基金會02-2304-6716。