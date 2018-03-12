「幸福路上」一路走得辛苦 導演宋欣穎：拒絕中國資金

台灣動畫導演宋欣穎（前排右）以「幸福路上」奪下東京國際動畫節最佳長片，十二日頒獎典禮從東京都知事小池百合子（左）手中接下獎狀。（宋欣穎提供）

2018-03-12 23:41

〔駐日特派員林翠儀／東京12日報導〕台灣動畫演導宋欣穎的作品「幸福路上」12日在日本奪下東京國際動畫節的最佳長片。「幸福路上」不但是一部台灣製作的動畫，故事內容承載台灣五、六年級生的共同記憶，宋欣穎接受本報訪問時表示，「幸福路上」 是她當年學成歸國後最想做的題材，因為那是必須要保存下來的記憶，雖然製作過程很辛苦，但她終於能跟力挺她的團隊說「我們成功了」。

參加東京國際動畫節，宋欣穎除了能見到許多大咖動畫名家感到很開心之外，「幸福路上」成為首部拿下媲美「動畫奧斯卡」的東京國際動畫節大獎也讓她覺得很多事只要盡力去做，證明還是能獲得肯定。

她表示，台灣沒有動畫產業，製作動畫非常困難，製作「幸福路上」經費約六千萬元，靠金馬創投獎金和輔導金並不夠，雖然需要找投資人，但她又堅持不接受中國資金，所以過程很辛苦，她很感謝這一路挺她的動畫師、製片、行銷、經紀人及投資者等相關人員。

「幸福路上」電影今年一月五日在台上映，雖然廣受好評，但票房僅有一千二百五十萬元，算是虧錢，至於得到東京動畫大獎後是否再度上映，宋欣穎表示，這必須由片商做決定，不過她個人也很希望有更多國人觀賞到這部影片。