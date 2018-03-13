《單車失竊記》入圍布克國際獎 吳明益成台灣第一人

2018-03-13 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕國際文學大獎「布克國際獎」（Man Booker International Prize）今公布2018年度的入圍名單，台灣作家吳明益以小說《單車失竊記》（英文版：The Stolen Bicycle）入選，成為台灣第一人。

《單車失竊記》以腳踏車為主軸，藉由尋找失蹤離家父親和腳踏車，進而牽動出一個個現實與回憶交錯的故事，故事中的人物涉及台灣不同族群的戰爭經驗，以及歷史傷痕。

2018「布克國際獎」預計4月12日發布第二階段名單，5月22日公布得獎作品。

吳明益為東華大學華文文學系教授，他在入圍名單公布後，也於臉書發文向譯者、出版社、版權公司，以及書系主編、英文版出版者，還有讀者表達謝意。

吳明益表示，《單車失竊記》入圍了「布克國際獎」的13本長名單，而該獎項評審制度為：評審每年皆不重複，前一年就公布評審名單，進入推薦名單的書籍每年都超過100本，之後會選出第一階段的長名單，隔月再公布第二階段短名單，再一個月公布得獎者。

吳明益表示，之前獲得「布克國際獎」的作者都是他文學上的老師，對於能名列於今年的入圍名單感到萬分榮幸，並且後面的國籍是「Taiwan」。吳明益也說，對於名列這些作家之中讓他備感榮耀。

吳明益表示，「布克國際獎」是英文世界聲譽最高的曼布克獎（Man Booker Prize，1968至今），於2006年設置來頒給大英國協以外，使用英文寫作或翻譯成英文的作品。2016年開始，則改制頒給全世界語言譯為英文的作品，獎金與榮耀由作者與譯者共享。

相關連結：