嚇人！秀水體育館吸音障板掉落地 公所追查原因

彰化秀水體育館出現吸音障板掉落，現場保留數片維持原狀，以釐清責任歸屬。（記者劉曉欣攝）

2018-03-12 18:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕嚇人！彰化縣秀水鄉體育館有多片吸音障板在去年11月間掉落地，鄉公所將全力追查原因；鄉長梁禎詳強調，將釐清責任歸屬，一切依法辦理，在尚未改善、確保安全之前，體育館暫停開放！

梁禎祥表示，秀水體育館去年11月間，有11片吸音障板自行掉落，由於還有搖搖欲墜的，為了安全起見就先行取下8片，留下數片出現晃情況的吸音障版，來進行責任歸屬的調查。

梁禎祥指出，體育館吸音障板掉落案發生當晚，也就是去年11月11日，有發生芮氏規模4.4的地震，震央在南投竹山，彰化震度3級；為釐清吸音障板掉落原因，鄉公所找來專業單位，初步判定是「未按圖施工」，至於耐震規範部分，有待進一步鑑定。

「天佑秀水，沒有人受傷！」梁禎祥表示，體育館在99年落成啟用，因為民眾反應回音太大，因此在民國100年加追吸音障板等工程，預算約為500萬元，吸音障板是安裝在天花板，材質為玻璃纖維棉加上鐵框，還好掉落時，全館都沒有人，不然後果不堪設想，日間使用者以打羽球居多，晚間則有租給社團使用。

秀水鄉公所政風室表示，全案調查中，一切依法處理。