竹市申請建照使照大變革 將移到都發處

新竹市以後申請建照和使照要換處了，原屬工務處的建管科和使用管理科業務將移撥到都發處了。（記者洪美秀攝）

2018-03-12 17:11

［記者洪美秀／新竹報導］以後大樓新建申請建照要換到都發處了！新竹市各局處組織有新改變，原隸屬工務處的建管科和使用管理科將移到都市發展處，都發處長吳堂安說，這是參考其他縣市與竹市土地利用而做的變更，由於建案執照、使照的核發與都市發展及都市計畫相關，才會進行業務整併，此組織變更案已送市議會臨時會審議，只要通過就會進行業務移撥。

吳堂安說，目前建管及使管業務納入都發體系的縣市有基隆市、台北市、桃園市、台中市、嘉義市。在工務體系的有新北市、新竹縣、台南市、高雄市、連江縣。納入工商建設體系的有苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣，竹市因幅員不大，與基隆市、嘉義市的城市規模相當，才會經討論後納入都發體系。

吳堂安說，會有這樣的規劃，主要是進行竹市國土資源規劃、土地利用與管理，並強化法令政策的一致性，同時可讓業務介面得以連貫，包括從國土、都計、住宅、建管到室內裝修、廣告招牌等實體空間利用，都可在都發處做整合，不用再跨處會公文。

吳堂安說，建管與使管的核發常與都市計畫有關，如果能納入都發處做統整，對竹市城市的永續發展，會更有系統，更可做為未來全新竹市都納入都市計畫參考。

吳堂安強調，像新竹大車站計畫，牽涉到整體城市發展及交通動線規劃等，未來不管是建管或使照的核發都可由都發處統整，不僅可節省更多時間，也能發揮行政效率，避免公文往返。

未來建管與使管兩科從工務處移到都發處後，工務處將專責工程與施工品質的落實，發揮術業有專攻的行政效力。