屏東地區就業博覽會3月17日登場 綠能產業提供職缺

屏東地區就業博覽會3月17日登場，太陽能咖啡車很吸睛（圖:勞動部高屏澎東分署提供）

2018-03-12 16:18

［記者葉永騫／屏東報導〕勞動部高屏澎東分署將於3月17日在屏東縣立體育館前廣場舉辦「2018屏東地區就業博覽會」，將有115家廠商釋出近2000個職缺，最夯的綠能產業也提供太陽能、風力發電、沼氣發電等綠能相關產業職缺，吸引年輕人返鄉就業。

今年的綠能職缺包括，元晶太陽能科技公司模組廠技術員與品管技術員；力暘能源公司測量人員、法務人員及月薪上看10萬元的土地開發高級專員；綠晁科技公司為輪班技術員與倉管人員；全利能源實業公司為太陽能技術工程師與太陽光電現場監工人員等，還有畜牧沼氣發電的中興農畜公司招募畜牧工、會計及設備設計工程師；製造離岸風力發電基樁的銘榮元實業公司釋出品管工程師與工地主任等職缺。

展示現場設置有「綠能產業‧綠色經濟」活動特色區，展示太陽能模組板介紹太陽光電、解說沼氣發電，還有太陽能咖啡車提供限量500杯試飲，並有物聯網智慧節能居家控制模擬設備、人力資源等諮詢服務。

活動當天在屏東火車站前有免費接駁車服務，從上午8點半開始，每15分鐘1班，歡迎民眾多加利用，其他詳情可洽勞動部高屏澎東分署官網查詢，或撥打屏東就業中心7559955、潮州就業中心7882214洽詢。