體操教練被控性侵 全家盟要求嚴辦

2018-03-12 12:45

〔記者林曉雲／台北報導〕金牌體操教練被控性侵案，不斷有受害人跳出來，引發社會震驚。全國家長團體聯盟榮譽理事長、全國家長教育志工聯盟召集人吳褔濱今天發出聲明表示，優秀的體操教練竟利用職務之變，對14歲以下的國小國中生性侵害，是多麼令人難過、髮指的惡行，他呼籲台灣的司法應嚴辦狼師，媒體也應不斷追蹤監督，政府更應該提出改革措施，不要再讓小孩子繼續受害。

吳褔濱表示，各種運動教練都擁有相當程度的權威，邪惡的狼師教練利用學生服從教練、學習的熱情及追求成功的夢想，在教育的過程中，不斷地找機會性騷擾、性侵害學生，10幾年來卻能騙過學校、家長、同學之間，到底是哪個環節出了問題，儘快找出原因，才能避免出現下一個受害者。

吳褔濱指出，該狼師是依「專任運動教練輔導與管理辦法」聘請，事件爆發之後，學校竟要求他請假，無法暫時停聘，全家盟呼籲政府趕快修法，納稅人的錢不應該用來支付這種惡毒狼師的薪水。

吳褔濱指出，受害的學生能夠勇敢站出來，社會應給予最大的支持與協助，並且做到完全的保密，以避免二次傷害，對於受害的7到8人，應給予適合個別情形的心理治療與輔導，避免出現創傷後壓力症候群。

吳福濱表示，從最近幾次的狼師事件，凸顯台灣的性教育嚴重不足，學生不懂得如何拒絕，也不懂得如何保護自己，不懂得向家人或向師長尋求援助，政府和社會應該嚴肅看待如此嚴重的問題，教育部應受譴責。發生台灣版的「#Me Too」，受害的孩子可以提起勇氣面對傷痛，以堅毅的決心提出告訴，幫助自己走出傷痛，並且防止學弟妹繼續受害，家長團體肯定受害學生的勇氣。