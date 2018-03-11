不一樣的鳥類攝影展 「不美」作品省思環境問題

「府城飛羽」攝影展開幕，吸引不少親子參加。（記者蔡文居攝）

2018-03-11 15:29

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市野鳥學會今天起在台南兒童科學館舉辦「府城飛羽─南市都會區及溼地常見的鳥類攝影展」，展出多位資深鳥友的經典作品，同時也挑選6幅「不美」的作品，包括外來種、路殺、毒鳥及掛網野鳥的照片，提醒大家野鳥生態，在美麗以外，還有一些值得大家省思的環境問題。

台南鳥會理事長潘致遠表示，這6幅「不美」的作，包括被鳥網纏住死亡的紅鳩、農藥中毒後奄奄一息的水雉、被汽車撞死在馬路上的夜鷺、外表美麗卻會壓迫本土種生存空間的籠中逸出外來種鳥類等，呈現出目前台灣鳥類在棲地破壞之外，野外環境中所面臨的生存危機。

這次攝影展的作品總共40多件，由台南市野鳥學會的會員提供，包括王獻章、李正峯、林文崇、高榮志、張國樑、郭東輝、翁榮炫、劉威廷等人的作品。展出的作品包含台南市都會區常見的鳥類，例如「城市三俠」─白頭翁、綠繡眼、麻雀。還有都會區最不怕人的猛禽鳳頭蒼鷹，和經常被誤會受傷生病但其實是正在擬態而一動也不動的黑冠麻鷺等等，這些鳥種在兒童科學館旁邊的台南公園都看得到。

「府城飛羽」攝影展於今天下午在兒童科學館舉行開幕式，並邀請高雄鳥會總幹事林昆海進行一場「台灣濕地的奇幻旅程」，吸引不少親子參加。攝影展自3月11日至4月8日（週一、二休館）。期間將不定時派義工在場解說，每一種鳥都會有QR code可以掃描，掃描後將連結到不同鳥友拍攝的同一鳥種照片，包括公鳥、母鳥、幼鳥、夏羽、冬羽、洗澡、覓食的照片都可以一次看足，大大增加了攝影展內容的豐富度。