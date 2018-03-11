外籍看護工北車表訴求 爭取納勞基法

桃園市群眾服務協會、移工國際台灣分會、印尼工人團結聯盟等團體在台北車站大廳表達訴求「團結反對女性剝削」。（記者李雅雯攝）

2018-03-11 14:54

〔記者李雅雯／台北報導〕桃園市群眾服務協會、移工國際台灣分會、印尼工人團結聯盟等團體，今天下午1點在台北車站大廳表達訴求「團結反對女性剝削」，呼籲社會各界正視女性移工在台灣職場面對的工作剝削、性騷擾等困境，尤其是遭勞基法適用對象排除在外的家庭看護工，訴求其應該納入勞基法、強制納入勞保。

目前在台灣外籍移工達67.6萬人，除了產業和社福機構外籍移工外，一般家庭聘僱的外籍看護工不適用勞基法，未納入強制投保勞保對象。

桃園市群眾服務協會移工服務暨庇護中心主任汪英達今天指出，台灣引進外籍移工已經近30年，台灣政府對於外籍移工的保障卻未有進步，花蓮地震中不幸罹難的家庭看護工Melody，其未有勞保保障，任何關於她的死亡的商業保險給付、職災津貼，迄今從未見到，政府總是說家庭看護工不適用勞基法，納入適用對象在實務上是窒礙難行，台灣長照制度不健全，只能仰賴這群外籍勞動力補給，要他們不眠不休地工作，沒有其他的系統支持，這跟本就是不公不義的制度問題。

汪英達認為，移工權益就是勞工權益，這也是一個國家的人權指標，台灣政府應該正視家庭看護工納入勞基法適用對象議題，讓他們能強制納保勞保，「不要讓Melody白死了」。

移工國際台灣分部主席Gilda Banugan指出，台灣家庭看護工超過99%是由女性擔任，她們長期承受有限的休假、精神上的虐待或是性騷擾等困境，惡劣的工作環境下，自己需為自己發聲，「抗爭！團結！」。

桃園市群眾服務協會專員張馨云說，家庭看護工時常面對的問題還有包括工作時間極長、沒有私人空間、遭扣留護照，抑或是外籍移工食物提供等問題，在現有的仲介制度下，仲介和政府都該擔負起教育雇主的責任，讓雇主知道如何生活緊密的家庭看護工共處。

現場與會的外籍移工在現場手舉標語、喊出口號，且在現場跳上一段舞蹈，表達團結信念。

桃園市群眾服務協會移工服務暨庇護中心主任汪英達（持麥克風者）訴求家庭看護工納入勞基法。（記者李雅雯攝）

移工國際台灣分部主席Gilda Banugan發言。（記者李雅雯攝）

外籍移工現場跳上一段舞蹈，表達團結。（記者李雅雯攝）