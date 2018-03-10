搭機捷讓LamiGirls幫忙量血壓 粉絲都「高血壓」

LamiGirls在機場捷運宣傳「捷乘應猿」活動。（記者周敏鴻攝）

2018-03-10 16:17

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園捷運公司下午邀來LamiGirls紅豆、籃籃、NiNi、Joy，陪著粉絲們搭乘機場捷運從A19桃園體育園區站到A8長庚醫院站，乘車過程中，LamiGirls還幫幸運粉絲們量血壓，讓粉絲們樂翻天，還有粉絲過度興奮，被量出了超高血壓。

中華職棒即將在24日開打，桃園捷運公司延續去年的「捷乘應猿」活動，今年再度推出優惠，球迷只要搭乘機場捷運前往觀看棒球比賽，就能憑當日搭乘機場捷運的憑證與當日球賽票根，享受返程免費搭乘一次機場捷運的優惠。

LamiGirls紅豆、籃籃、NiNi、Joy應邀前來宣傳優惠活動，數十位粉絲早早就等在機場捷運A19桃園體育園區站，LamiGirls一現身，粉絲們手上相機的鎂光燈就閃個不停，爭相拍下LamiGirls的美照。

粉絲們還跟著LamiGirls搭乘機場捷運到A8長庚醫院站，過程中LamiGirls幫幸運粉絲們量血壓，讓粉絲們臉紅心跳，結果量出來的血壓數值，都遠高過他們平時的血壓，讓粉絲們忍不住互相調侃：「看到這麼可愛的LamiGirls，血壓當然會飆高啊！」