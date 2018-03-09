北農開市菜價穩住 雲縣農業處長喊話：不要再連休了

因菜價低迷不敷採收成本，整片菜園都得耕鋤。（記者廖淑玲攝）

2018-03-09 18:09

〔記者廖淑玲／雲林報導〕面對台北農產公司果菜拍賣市場（以下簡稱北農）近日來頻休市，產地蔬菜賣不出去價格崩盤，雲林耕鋤等自救措施發揮功效，北農菜價穩住每公斤18元以上，雲縣府農業處長林慧如喊話：不要再連休了。

面對北農春節長假才結束，又連著2週2次連續休市3天，造成消費市場交易秩序大亂，出現數十年來前所未有亂象，包括土庫、元長、二崙等農會連續採收型農作物有菜無處賣，價格慘跌。

為挽救產地菜價，雲林縣政府積極因應受理耕鋤申報、獎勵預冷儲存、並協調縣轄農民團體、工商團體緊急應變措施，各農會連日來忙著受理農民耕鋤申報，土庫、西螺等農會甚至即報即耕鋤，讓農民早日投入復耕。

雲林縣議員陳瑞雄指出，北農開市後高麗菜拍賣平均價格每公斤不到8塊錢，幸賴新北市保價10元收購1萬箱（每箱20公斤），大大減少雲林農民的損失。

一名郭姓農民憤憤不平地說，他種了1甲多地的大陸妹，春節前每公斤25元，昨天每公斤賣不到5塊錢，根本不敷生產成本，今天忍痛耕鋤3分多地，更擔心未來菜價欲振乏力。

雲縣府農業處長林慧如表示，雲林是蔬菜主要供應產地，北農開市後，雲林各農會北運蔬菜總量減少，讓北農休市後的量未暴增，價格才得以維持穩定，但菠菜和萵苣類拍賣均價每公斤都在18元以下，所以農民還是選擇耕鋤，提醒主事者政策決定要審慎，未來不要再有連休3日情事，希望記取教訓，否則傷害造成，事後補救要付出更大的代價。