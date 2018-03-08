益品書屋前進新住民中心書展 戴勝益：台灣應有種族平等法

戴勝益：台灣應有種族平等法，可以更強大。（記者蘇孟娟攝）

2018-03-08 18:56

〔記者蘇孟娟／台中報導〕益品書屋今日前進台中新住民中心辦書展，王品集團及書屋創辦人戴勝益鼓勵新住民發展餐飲特色甚至創業，更說，盼台灣也應有「種族平等法」，在這塊土地上的所有人一律平等，沒有歧視，台灣可以更強大。

他另提及王品集團嚴禁員工尾牙當天喝酒，盼大家都盡社會責任，不喝酒，不傷害任何家庭，他曾跟麵包師傅吳寶春提過，吳寶春也跟進，他呼籲台中市長林佳龍也跟進，大家一起盡社會責任。

益品書屋應台中市民政局邀請舉辦餐飲文化書展，戴勝益提及不少新住民在台灣創業多以家鄉味出發，但多只開1家，他鼓勵創業至少要開到8家，成為連鎖事業，才能創業成功賺錢，他希望餐飲文化書籍對新住民有助。

戴勝益另指出，美國之所以強盛，就是因美國多元種族並蓄，台灣也應制定族群平等法，台灣有原住民、客家人與閩南人、新住民等，若能融合並蓄，新住民也可以是台灣的驕傲，大家一律平等、沒有歧視，可以創造更強的未來。

益品書屋在台中市新住民藝文中心舉行的「餐飲，翻轉孩子的未來」主題書展，展示400冊精裝餐飲圖文書籍，包含各國料理、甜點與飲食文化等，來自越南的武氏賢說，她對料理極感興趣，從書展中看到不同國家的飲食文化，也盼有機會能利用家鄉菜料理創業，讓更多人認識她的故鄉味。