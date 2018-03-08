醫訊》子宮頸癌疫苗只打國1女 彰化家長轟欠公平

彰化縣全面為縣內國一女生公費接種最新型9價子宮頸癌疫苗，由衛生醫療專業人員進駐校園替學生接種。（記者張聰秋攝）

2018-03-08 16:44

〔記者張聰秋／彰化報導〕為預防子宮頸癌，彰化縣政府去年編列預算免費為全縣國中1年級女生，接種保護力最高、市面上最新型的9價人類乳突病毒疫苗，國二、國三無福受惠，家長質疑作法有欠公平，盼全面擴及。

彰化縣國一女生人數約5100人，去年12月，衛生局進入校園，依照家長授權的同意書，為同意接種的國一女生，接種市面上最新型的9價人類乳突病毒疫苗，接種率超過9成。有家長說，鄰居的女兒都接種了，「我家的甜心寶貝只比鄰居的女兒多了一個年級就沒有，國一有、國二沒有，很不公平啦！」

還有家長表示，目前疫苗類別就2價、4價、9價，2價保護力約7成，最新的9價疫苗，保護力超過9成，疫苗保護期10年至15年不等，衛福部公佈，今年11月起，擬公費替全國國一女學生接種2價子宮頸疫苗，彰化縣國一女生接種最新、最貴的9價疫苗，相較之下，縣內國一女生幸福多了。

不過，家長指出，同樣都是縣民，都唸國中，看在國二、國三甚至高中生眼裡，感覺成「二等縣民」，醫藥衛生福利被忽略了。

對此，衛生局長葉彥伯表示，9價疫苗貴，目前全球也缺貨，坊間施打費用約1萬多元，縣內大量採購壓低成本，每劑不及坊間價格一半，經費預算也還要2500萬元左右，若再擴及國二、國三女生，經費將爆增。

葉彥伯指出，家長的心聲，衛生局聽到了，會努力找經費，若財源允許，會儘量讓更多人受惠。