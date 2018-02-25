子宮頸癌疫苗 國一女今年起公費施打

2018-02-25

〔記者吳欣恬／台北報導〕子宮頸癌疫苗能有效預防子宮頸癌，但一劑價格最少超過三千元，國健署宣布，今年九月升上國中一年級女生，十一月將全面施打子宮頸癌疫苗，隔半年後施打第二劑，超過十萬人受惠。國健署署長王英偉指出，會努力讓來年的國一女生都能免費施打子宮頸癌疫苗。

打兩劑 逾10萬人受惠

根據國健署去年底最新公布的癌症登記報告，二○一五年子宮頸癌位居女性十大癌症第九名。國健署編列二．五二億元預算，盡速對外招標採購疫苗。

目前子宮頸癌疫苗有二價、四價以及九價三種，二價疫苗約三千多元，九價疫苗約四到五千元。國健署癌症防治組組長吳建遠指出，世界衛生組織（ＷＨＯ）認為，三種疫苗對於最容易導致子宮頸癌的「人類乳突病毒」（ＨＰＶ）十六型和十八型，都有預防效果。

馬偕醫院婦癌科主任張志隆說，除了ＨＰＶ十六型和十八型，亞洲地區還有五十二型和五十八型等容易導致子宮頸癌的高危險病毒型別，只有九價疫苗有直接防護，但也有研究認為二價疫苗可以產生交叉保護效果，要選哪一種疫苗，就看國健署的選擇。

ＷＨＯ建議九至十三歲施打子宮頸癌疫苗，美國疾管署建議十至十三歲，吳建遠說，其實只要還沒發生性行為前施打就可有保護作用。去年包括桃園市、新北市等九個縣市自辦施打子宮頸癌疫苗，施打率都達九成以上，金門縣也曾施打，去年因故中止。有些縣市施打三劑子宮頸癌疫苗，現在多是施打兩劑，因此國健署也規劃施打兩劑。

ＷＨＯ建議 全面施打

台灣疫苗推動協會理事長李秉穎說，ＷＨＯ原本建議子宮頸癌發生率高的國家可以考慮全面施打，最新建議已經改為應列入全面施打，確認了子宮頸癌疫苗的效果和安全性。ＨＰＶ有一百多種型別，幾十種會感染人，其中又只有幾十種可能會導致細胞病變形成癌症。施打子宮頸癌疫苗，不只子宮頸癌，包括肛門、直腸、陰道等部位的癌症也都和ＨＰＶ有關，能一併產生預防效果。

張志隆醫師提醒，子宮頸癌疫苗能大幅降低ＨＰＶ感染率，已有八十多個國家施打，但有可能施打之前已感染乳突病毒，呼籲民眾施打疫苗之外，還要做抹片檢查，兩者相加能降低更多罹患子宮頸癌風險。