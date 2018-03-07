03/07 各報重點新聞一覽

2018-03-07 06:11

自由時報

癌症誘發機制找到了

癌症的誘發機制找到了！國家同步輻射研究中心研究團隊耗時近五年、首度解析出「肝癌衍生生長因子」（Hepatoma-Derived Growth Factor，HDGF）的結構，確認肝癌衍生生長因子就是導致癌細胞大量生長的元兇之一，研究成果登上國際期刊。研究團隊表示，未來計畫與藥廠合作開發專一性藥物，盼能從源頭抑制癌細胞生成，提高存活率。

詳見癌症誘發機制找到了。

手機被媽沒收 小五生竟跳樓

就讀小五的台北市三民國小十一歲沈姓男童沉溺於把玩手機，上週五媽媽氣得沒收他的手機，幾天來親子數度爭執，前晚又大吵，賭氣不想上學的沈童原本昨請假，後來由媽媽送來學校，沒想到他獨自在校園晃盪，隨後竟墜樓身亡，檢警初判係輕生；教育界人士說，國內曾有數起青少年為了手機問題做出激烈行為，小學童則罕見。

詳見手機被媽沒收 小五生竟跳樓。

俄伴遊女郎：握克宮擾美大選錄音

一名與俄羅斯總統普廷密友、鋁業大亨德里帕斯卡（Oleg Deripaska）關係密切的俄羅斯玩伴女郎五日宣稱，手上握有未曾曝光的錄音檔和照片，可證明克里姆林宮干預二○一六年美國總統選舉，她打算將這些資料交給美方調查人員，但前提是美國政府必須給予她政治庇護。

詳見俄伴遊女郎：握克宮擾美大選錄音。

蘋果日報

米其林 千元有找美食36家

被譽為「美食聖經」的《米其林指南》，昨首度公布台北版「必比登推介」美食，選出36家千元以下餐館，除鼎泰豐、點水樓等名店，另有10家夜市小吃、8家牛肉麵，5家台菜餐廳，包括饒河街夜市福州世祖胡椒餅、寧夏夜市豬肝榮仔等。美食家觀察，這份榜單十分在地化，甚至有2家臭豆腐入選，「可感受到米其林密探吃得很努力」。

可恨 2惡師扯童拖行 施暴60次

台南一名二歲男童上月十二日突莫名嘔吐，隔天就醫發現有「頭部外傷、疑腦震盪」傷勢，男童母親向托育的私立幼兒園調閱一月二十三日至二月十三日監視畫面，意外發現幼幼班共十二名小孩，竟被二名女教員拖行、拎著走和類似過肩摔等粗暴行為，統計十七天內有逾六十次不當行為；家長四日報案提告。

聯合報

北韓願與美談判、建交 川普：全力以赴

朝鮮半島情勢出現戲劇性變化。南韓六日宣布，北韓領導人金正恩對南韓特使團明確表示，若安全獲得保證，北韓願意與美國談判放棄核武並建交；兩韓並將於四月底在雙方邊界板門店舉行第三次峰會，南韓總統文在寅和北韓領導人金正恩將展開歷史性會面。

我船遭日驅趕 謝長廷：應釐清是否越界

「蘇澳籍東半球廿八號」漁船遭日本公務船追趕爭議。駐日代表謝長廷六日表示，究竟是否越界捕魚，還是無害通過，應該先釐清真相。謝長廷強調，對外一定會站在保護漁民、維護國家主權的立場，但此事凸顯許多問題，內部也應加以檢討。

中國時報

阿扁自爆祕辛 栽培小英與李登輝無關

二二八那一天，前總統陳水扁看著退役上校繆德生墜樓電視報導，雙眉緊蹙，喃喃念著「怎麼會搞成這樣？」探視的友人都感受到空氣凝結的沉重，阿扁打破靜默，道出蔡英文總統非張豐榮或李登輝推薦，而是自己一手栽培的不為外人知的歷程。

吳敦義勉國民黨年底要多贏幾個縣市

國民黨主席吳敦義昨天炮轟政府核能政策左支右絀，大台北地區蔬果行銷供應不良、衛生紙暴漲買不到，顯見政府無法符合國民需求，國民黨要更加奮發圖強，2018年從基隆到墾丁贏得可觀選票、多贏幾個執政縣市，讓國民黨奮起團結，在2020有機會重返執政。