安良港大排覆滿布袋蓮 民眾擔憂汛期釀水患

2018-03-04 16:13

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市梧棲區安良港大排河道，近期覆滿布袋蓮，河面好似鋪上一層綠毯，影響大排水流，導致蚊蠅孳生，民眾擔心梅雨季節將至，恐無法宣洩豪雨，造成水患。

台中港務分公司也擔心布袋蓮沖入台中港會影響船隻航行安全，民眾盼市府水利局能儘速清除。水利局今日指出，每年固定會在汛期前派員清理布袋蓮，請居民不用擔心。

安良港大排是梧棲區主要排水系統之一，但近期河道兩側雜草叢生、河底泥沙淤積，素有「河川殺手」稱號的布袋蓮迅速繁殖，沿岸居民擔心豪雨期間，河水因布袋蓮阻擋無法宣洩，造成水患。

陳姓居民表示，梧棲大排比較有清理，目前河道並未有大批布袋蓮，僅是水質比較差，導致魚兒翻肚事件頻傳，但安良港大排就缺乏整治，整體環境髒亂。台中港務分公司則是擔心下雨時閘門一打開，大量布袋蓮會流入港池，不但影響船舶航行安全，也製造港區髒亂，希望水利局早日清除。

市議員尤碧鈴表示，安良港大排中央與港埠路一帶水域都是布袋蓮，覆蓋整條大排河道，成為髒亂之源，盼水利局儘速派人清除，避免釀成災情。

台中市府水利局長周廷彰表示，因近期春耕期間，農田水利會的水閘門關閉後，安良港大排水流速度較慢，才會佈滿布袋蓮，每年固定在汛期之前會將河道雜物清理完成，預計三月底至四月初期間會派員清理完成，請民眾不用過度擔憂。