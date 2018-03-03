保健》運動好手跑步猝死 醫師：運動中胸悶痛應即就醫

2018-03-03 18:45

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕南投縣埔里鎮有壯年男子路跑時倒地休克不治，一度因身分不明而由網友PO網尋其家人，警方說，家屬透露該名54歲壯男常路跑和登山，身體很健康。佑民醫院急診室主任王斯弘則說，劇烈運動或長時間耗氧量大的運動，有可能心臟血管突塞住而猝死，但應會先出現胸痛、胸悶或冒冷汗徵兆，應馬上停止運動火速就醫。

該名跑步猝死的男子是在今日上午出門路跑，跑到市區時突倒地，路人打119報案，中心碑消防分隊救護車趕至，救護隊員馬上CPR急救，到埔基醫院仍回天乏術。

埔里警方表示，中午時分該男子的家屬即出來找人，其子突然想到上午在市區的道路，看到救護人員在路邊為路倒民眾急救的畫面，於是重回該現場，經店家描述被急救者特徵後，認為是其父親，經赴埔基醫院指認確定其身份。

埔里警方表示，跑步休克猝死的是54歲的黃姓男子，其家人透露，黃男平日身體很健康，有跑步習慣，且常參加路跑活動，也常登山。

該種晨起跑步休克的案例，草屯鎮去年11月也曾發生一例，幸運動的是休克的54歲林姓男子，因草屯中山公園有兩名學氣功的民眾馬上為他進行CPR而救回一命。

草屯鎮佑民醫院急診室主任王斯弘表示，劇烈運動和長時間耗氧量高的運動，有可能會突然心臟的血管塞住而心律不整造成休克。

另外，若運動時脫水，血液太濃稠也有可能造成心肌梗塞，因此運動時要一直補充水份，而在運動時出現胸痛、胸悶或冒冷汗情況，馬上停止運動，且火速就醫才能救命。