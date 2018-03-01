「東勢新丁粄節」明登場 警公布交管措施

東勢新丁粄節踩街活動，每年都吸引許多人潮。（記者李忠憲攝）

2018-03-01 17:36

〔記者李忠憲／台中報導〕全國客庄12大節慶之一的「東勢新丁粄節」，明天熱鬧登場，警方為因應一連3天的活動，勢必吸引大批遊客，今天公布相關交通管制疏導措施，呼籲民眾能遵守交通指揮，以免敗了興致。

為期3天的「2018台中東勢新丁粄節」明天登場，開幕式特別製作120斤超大「龜粄」與「桃粄」，彰顯「男、女新丁」、「女孩男孩一樣好」的性別平等意涵，歡迎現場民眾索取。而重頭戲的「歡慶踩街」，將在週六（3日）上午登場，由於適逢週末，東勢警分局有鑑於將吸引大批觀光人潮進入市區，今日公布相關交通管制疏導措施。

警方表示，「新丁粄節」踩街活動將在上午10時從東勢國中出發，沿東崎路、三民街、中山路抵達客家文化園區。活動主要道路將從上午9點開始管制到下午1時，呼籲用路人配合改行東關路或豐勢街進入東勢地區，並多加利用接駁車。

警方說，由東勢大橋進入東勢區可走東關路（中部橫貫公路）至河濱公園停車場、經豐勢路至東勢綜合立體停車場、經豐勢街左轉第三橫街左轉忠孝街至東勢客家文化園區停車場後，皆可步行或搭乘接駁車至活動會場。

現場也提供接駁車，接駁點包含河濱公園停車場、東崎路東勢文昌廟前、東勢客家文化園區、豐原客運總站等4處，約15分鐘1班，民眾可上活動官方網站查詢。

警方公布踩街路線，並針對相關路段進行交通管制。（記者李忠憲翻攝）

警方公布活動周邊停車處。（記者李忠憲翻攝）