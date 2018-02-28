週休二日取消國道20公里免費？ 高公局改口：並未規畫

為抑制國道短途旅次，交通部高公局出奇招，擬於週休二日取消20公里免費里程，如此一來，通勤通行費恐提高，引發不少用路人反彈。高公局長趙興華（右）表示，目前沒有這樣規劃。（資料照）

2018-02-28 12:28

〔記者陳宜加／台北報導〕為抑制國道短途旅次，交通部高公局出奇招，擬於週休二日取消二十公里免費里程，如此一來，通勤通行費恐提高，引發不少用路人反彈。高公局今天緊急改口滅火，強調並未規劃或檢討取消通勤優惠，現階段僅針對單一國定假日實施。

過去高公局僅於連假期間取消國道20公里免費里程、採取單一費率，並以長途折扣費率收費，每公里收0.9元；去年起規劃單一國定假日比照辦理，中秋節首度實施，今年的二二八與國慶日亦同，盼回歸國道服務中長途為主的功能。

目前國道通行費以小型車為例，每日每車20公里免費，20至200公里為每公里1.2元，超過200公里部分則每公里0.9元。若取消20公里免費並採取每公里0.9元單一費率，80公里內收費將變更貴，中長途則可望更低廉。

高公局表示，國道平均有四成交通量為20公里以下的短途旅次，易造成都會區國道壅塞；昨並透露將啟動評估週休二日比照連續假期與單一國定假日，取消20公里免費里程，最快今年底或明年結果出爐。

然而，消息一出，引發不少用路人反彈，質疑通勤者每月通勤費用將大漲。高公局今天改口，強調目前取消20公里免費里程尚無擴及週六、週日的計畫，現階段仍僅限連假與單一國定假日，更無所謂「國道通勤族荷包恐失血」情形。

高公局長趙興華表示，目前沒有這樣規劃，今年確定僅針對單一國定假日實施，不過，外界與學者持續提出建議，認為週休二日也應比照辦理，仍須長期觀察並結合數據分析再評估決定，不排除年底或明年有結論，但現階段確定不會有。