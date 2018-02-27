逆勢操作！ 加油站、捐血活動送衛生紙

廣亮慈善會鼓勵捐血的禮物是衛生紙，讓網友看了會心一笑。（圖擷自臉書社團）

2018-02-27 17:04

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「去搶衛生紙了嗎？」成為這兩天的問候語，因應這波熱潮，慈善單位舉辦系列捐血活動，索性將贈品換成衛生紙，捐500CC就送8包，而中油加油站則發現會員踴躍將點數兌換衛生紙，而不像往年會員都拖到三月底才會一併兌換。

南投縣多個賣場今日上午仍出現衛生紙缺貨的情況，有民眾反映草屯、中興新村的全聯便利商店買不到衛生紙，而南投地檢署主任檢察官吳怡盈表示，昨、今日均與警調及消保官保持密切聯繫，目前並無接獲囤貨或哄抬價格的情資。至於消費者想省錢或是怕缺貨造成搶購，則不能視為囤貨。

賣場衛生紙缺貨，中油加油站則照常接受會員把點數兌換衛生紙，加油站工讀生表示，往年會員點數到三月底要兌換完畢，多數會員會等到三月底才一次兌換，兌換價值較高的物品，但這兩天只要有點數的，大多都會探詢「可以換衛生紙嗎？」。

用會員點數兌換到兩大袋衛生紙的陳姓民眾表示，沒有去賣場搶購衛生紙，因家中衛生紙快用完，兌換到兩袋衛生紙，突然有種「小確幸」的感覺。

搶衛生紙的特殊現象，也讓捐血活動的贈品有了改變，南投縣廣亮慈善會從本月初到明日辦4場捐血活動，明日在南投家樂福外的活動，捐250CC送4包抽取式衛生紙，捐 500CC則送8包衛生紙。該訊息在臉書社團公布，馬上引起網友的注意。