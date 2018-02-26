離譜！斗六火車站地下道 沒下雨也積水

斗六火車站地下道，沒下雨也淹水。（記者詹士弘攝）

2018-02-26 16:52

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六火車站跨前後站的人行地下道，平時使用率不高卻問題一堆，過去常被遊民當過夜臨時處所，現在又被民眾發現，不下雨也會淹水，斗六市公所表示，將由業務單位儘速聯繫縣府養護機關處理；縣府工務處表示，已派員搶修。

「一個每天都淹水的地下道，不管晴雨，不分日夜。」斗六火車站人行地下道是網友眼中很離譜的地下道，不但下雨時會淹水，沒下雨也淹水，有網友還開玩笑的說「治標不治本，沒有用，改下水道了，搞不好還有忍者龜出來。」「抓魚來放」。

因為地下道問題不斷，所以往來民眾多走車站大廳，不走地下道。

斗六市公所表示，火車站地下道使用率不高，過去一度遊民群眾，在此大小便，公所還出動水車清洗，現在則常因設備故障，造成淹水，民眾如果強行通過，鞋子很難不弄溼，令人頭痛。

縣府工務處長彭子程表示，地下道前後各有一個抽水機馬達，因為其中有一部故障，所以造成積水，已派員維修，會加強巡視，減少故障機會。

彭子程強調，由於火車站下地下道是往來前後站重要的通道，雖然使用率不高，但仍需保存維護，如發生積水或特別狀況，也歡迎民眾通報，會派員立即處理。