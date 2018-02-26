民眾瘋搶衛生紙16秒「秒殺」 網友傻眼：是在暴動嗎？

有網友po出賣場衛生紙一上架，大約16秒就被民眾搶購一空的畫面。（圖擷自臉書社團「爆怨公社」）

2018-02-26 17:42

〔即時新聞／綜合報導〕國內多家知名衛生紙大廠將在3月中調漲售價，預期漲價心理也引發衛生紙搶購潮。衛生紙搶購的情況有多誇張，今天下午就有網友在賣場直擊，店內衛生紙才一上架，馬上就被「秒殺」搶購一空，其他網友傻眼「是在暴動嗎？」、「好可怕的衛生紙恐慌症」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」po出一段影片並表示，「注意注意，全台進入搶衛生紙大戰」。影片中可見，賣場內貨架上的衛生紙才一上架，好幾十名的民眾立刻蜂擁而至上前搶購，幾乎每個人手上都拿著「限購的2串」才離開，整個過程大約只花了16秒鐘，衛生紙就全部被「秒殺」。

對於如此可怕的場景，po出影片的網友則感嘆「有這麼誇張嗎，想辦法讓自己加薪不是很好嗎，狂搶...」。其他網友見狀也傻眼表示，「是有多恐慌沒有衛生紙可以用阿！誇張耶」、「是在暴動嗎？」、「一包平均也沒貴多少 何必搶成這樣？」、「一個衛生紙漲價而已⋯就變成難民！」、「現在的趨勢換成搶紙喪屍了嗎，無言了...」。

有網友po出賣場衛生紙一上架，大約16秒就被民眾搶購一空的畫面。（圖擷自臉書社團「爆怨公社」）

有網友po出賣場衛生紙一上架，大約16秒就被民眾搶購一空的畫面。（圖擷自臉書社團「爆怨公社」）