卑南遺址的祖先是排灣族？史前家屋仿東排灣興建

卑南遺址的史前家屋。（記者黃明堂攝）

2018-02-26 15:41

［記者黃明堂／台東報導］卑南遺址的史前住民是排灣族？台灣史前文化博物館在卑南遺址公園新設的「史前家屋」，參照太麻里的東排灣族傳統家屋，不過，館方強調，並非論定卑南文化人是排灣族。

卑南遺址所在地是卑南族南王部落，不過，史前館表示，依據考古出土的文物，與現代的卑南族關連不大，反而素面陶樣式接近阿美族，而且阿美族口傳史所提的舊社就是在卑南遺址，不過，卑南遺址的文化人是現今哪一個族群，在考古學上並無答案。

史前館今年在卑南遺址蓋出一棟茅草、石板為主的史前家屋，是參照約30公里外的太麻里鄉東排灣族傳統家屋興建，與過去學者認為卑南文化人的住屋形制應與阿美族住屋相似的推論不同，令民眾好奇：「卑南文化人是排灣族？」

負責規劃史前家屋的卑南遺址研究助理黃郁倫說，以考古發掘資料為基礎，結合地形、氣候、房屋結構、地方材料、生活功能及邏輯等進行推理，決定參照東排灣的家屋來建卑南遺址史前家屋，但並非論定卑南文化人是排灣族。

她說，卑南文化人大量使用石板，再加上卑南遺址在距今2300至1900年前出現以紋飾陶器及琉璃珠為特色的三和文化，所以「以今推古」，參考排灣族住屋形式來建史前家屋。