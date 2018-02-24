「香」傳百年！湖口行春宴「食福」 千人自備碗筷站著吃

新竹縣湖口百年行春宴今天由湖口鄉長林志華（右）、縣府秘書長蔡榮光（左）等人挑擔，從湖口老街天主堂踩街到三元宮後方客家文化廣場。（記者廖雪茹攝）

2018-02-24 18:07

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣流傳百年歷史的湖口鄉「行春宴」，今天（24日）由湖口鄉長林志華等人挑擔，從湖口老街天主堂踩街到三元宮，等迎神遶庄車隊返回客家文化廣場，數千人自備碗筷，一起享用各家戶準備的客家美食。

林志華說，湖口三元宮行春宴自1918年開始，起初是為搭配媽祖出巡迎神遊庄，祈求風調雨順、五穀豐收的隊伍，中途休息所舉辦的「食福」活動演變而來，參加迎神的信眾與舞龍的陣頭們拿著碗筷站著吃，現代人可能認為不雅，殊不知，這樣的活動已有百年歷史。

今天上午11點左右，林志華、代表會主席巫光生、縣府秘書長蔡榮光等人一同挑擔，與社區媽媽舞蹈團體在湖口老街踩街，氣氛十分熱鬧，立委林為洲、縣議員張春鳳、甄克堅、前縣長鄭永金等也到場參與。

行春宴號稱是客家美食萬人饗宴，中午開動，家家戶戶端出拿手菜餚招待遠道來客，有客庄招牌料理炒米粉、以及象徵順心如意的筍乾、福祿雙全的梅干肉、百財開運的白菜、福財旺盛的酸菜湯、幸福圓滿的薑汁甜湯圓。

行春宴以湖口三元宮為祭祀中心，每年由湖鏡、湖南、湖口、長安與長嶺及羊喜窩等5村6庄輪流舉辦，時間是在每年農曆初六後的第一個星期六或日，今年由湖口村輪值。

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社區媽媽團體參與湖口行春宴踩街。（記者廖雪茹攝）

流傳百年歷史的湖口鄉「行春宴」，數千人自備碗筷，一起享用各家戶準備的客家美食。（記者廖雪茹攝）

行春宴號稱是客家美食萬人饗宴，今午開動，家家戶戶端出炒米粉等拿手菜餚招待遠道來客。（記者廖雪茹攝）