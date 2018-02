別再說偏鄉小孩不會讀書！六龜高中校長感性喊話力挺...

六龜高中今年學測因無人考超過40級分,引起外界關注。(記者黃佳琳翻攝)

2018-02-24 14:25

〔即時新聞/綜合報導〕高中學測成績放榜,高雄六龜高中因沒有學生超過40級分引起外界討論,繼該校的學務主任出來說明後,該校校長也在臉書上說話了!

六龜高中校長盧正川在「高雄市立六龜高級中學(悠揚六中.飛躍六十)」社團中發文,除了分享「不是每個孩子都是讀書的料!發掘他們的優點,比強迫學習更重要!」一文,並對於近日媒體報導六龜高中學生沒有超過40級分的事情發表意見。

盧正川說,學測的低氣壓,新聞的片面報導,「我們坦然面對,共同承擔,為偏鄉教育努力的夥伴們,別澆熄你們的熱情,多元適性的發展,讓學生快樂學習,展現豐富的生命力與能力,我們一起加油吧」!

盧正川引用愛爾蘭詩人葉慈名言:「教育不是注滿一桶水,而是點燃一把火。(Education is not the filling of a pail but the lighting of a fire.)」盧正川表示,我們持續關注的是我們所擁有的、我們會的,而不要每次就只是說偏鄉小孩為什麼不會讀書,「我們沒音樂班,但我們站上全國音樂大賽,甚至世界的舞台,我們也沒有美術班,但我們的作品可以囊括一三名,我們更沒有體育班,但是我們的橄欖球隊、自行車都進入全國賽」。

盧正川喊話說,應該多多關注的是多元適性的教育現場,也多多鼓勵為偏鄉付出的教育工作者,「不是每個孩子都是讀書的料!發掘他們的優點,比強迫學習更重要」!