別再說偏鄉小孩不會讀書！六龜高中校長感性喊話力挺...

六龜高中今年學測因無人考超過40級分，引起外界關注。（記者黃佳琳翻攝）

2018-02-24 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕高中學測成績放榜，高雄六龜高中因沒有學生超過40級分引起外界討論，繼該校的學務主任出來說明後，該校校長也在臉書上說話了！

六龜高中校長盧正川在「高雄市立六龜高級中學（悠揚六中．飛躍六十）」社團中發文，除了分享「不是每個孩子都是讀書的料！發掘他們的優點，比強迫學習更重要！」一文，並對於近日媒體報導六龜高中學生沒有超過40級分的事情發表意見。

盧正川說，學測的低氣壓，新聞的片面報導，「我們坦然面對，共同承擔，為偏鄉教育努力的夥伴們，別澆熄你們的熱情，多元適性的發展，讓學生快樂學習，展現豐富的生命力與能力，我們一起加油吧」！

盧正川引用愛爾蘭詩人葉慈名言：「教育不是注滿一桶水，而是點燃一把火。（Education is not the filling of a pail but the lighting of a fire.）」盧正川表示，我們持續關注的是我們所擁有的、我們會的，而不要每次就只是說偏鄉小孩為什麼不會讀書，「我們沒音樂班，但我們站上全國音樂大賽，甚至世界的舞台，我們也沒有美術班，但我們的作品可以囊括一三名，我們更沒有體育班，但是我們的橄欖球隊、自行車都進入全國賽」。

盧正川喊話說，應該多多關注的是多元適性的教育現場，也多多鼓勵為偏鄉付出的教育工作者，「不是每個孩子都是讀書的料！發掘他們的優點，比強迫學習更重要」！