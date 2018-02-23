學測放榜 桃園武陵高中9人滿級分表現最亮眼

武陵高中考取滿級分的學生分別為數理資優班的王凡林（後排左至右）、高長聖、胡開如，醫科班沈信樺、許博深、傅湛馨（前排左至右）、蘇子旻及語文資優班的張大川、黃雨虹。（記者魏瑾筠攝）

2018-02-23 16:53

［記者魏瑾筠／桃園報導］大學學測成績放榜，桃園市立武陵高中共有9位學生考75滿級分，70級分以上達166人，其中498人超過全國頂標63級分，佔全校應考人數6成，是桃園表現最好的學校；其中獲得滿級分的學生分別是數理資優班的王凡林、高長聖、胡開如，醫科班沈信樺、許博深、傅湛馨、蘇子旻及語文資優班的張大川及黃雨虹。

繁星1％的王凡林，熱愛科學實驗及機器操作，將台大機械當做第一志願，也曾在北二區科展比賽中獲得佳作；高長聖則是目標申請上台大資工，他分享，平常喜歡靠解魔術方塊紓解讀書壓力；而胡開如則是想進台大及陽明醫科，成為白袍女醫師。

雙親都在竹科工作的沈信樺，將目標鎖定在台大電機及化工，他笑稱，自己不會熬夜看書，但會熬夜玩手機，就連補習也不是補考科而是補吉他，他分享，讀書自律性相當重要，做好時間規劃，就能有空閒時間培養才藝；高一上才從語資班轉進醫科班的許博深則將目標鎖定在成大或陽明醫科，他表示不將台大醫科納入考量，是因為競爭太激烈。

相當有個性的蘇子旻，有著繁星1％及滿級分的優異成績，目前仍未決定申請什麼科系，不過她分享自己對日本文化相當喜愛，尤其熱愛《名偵探柯男》中扮演臥底的安室透，更因此讓她萌生報考警大的念頭，可惜因身高不足只好作罷。

而同是語資班同學，繁星也同為1％的張大川及黃雨虹，分別想進入台大財經及台大外文，張大川說，本身對財經相當感興趣，也會報名香港大學及北京大學的財經系所，平常都靠打線上遊戲紓壓，尤其「壓力越大打越兇」，假日平均可以花上8小時打電動。

而黃雨虹則對外語莫名著迷，平常都是靠看全英文小說紓解讀書壓力，二人皆不約而同表示，絕不熬夜讀書，「熬夜讀書反而考更差」，分享自己都是上課認真聽、有問題立即問老師，並將課堂所學的死板板知識套入生活中，就能更容易記在腦海裡融入自己。