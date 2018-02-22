改善濁水溪揚塵 水利署3年5億水覆蓋、綠覆蓋齊發

2018-02-22 14:14

〔記者楊綿傑／台北報導〕濁水溪受河道變遷、非汛期水位下降影響，河道灘地裸露，東北季風盛行期間，常吹起揚塵，影響周遭區域空氣品質。水利署推動灘地裸露地進行水覆蓋及綠覆蓋工作，今年至後年計畫投入近5億經費，將繼續加速進行，防止揚塵影響居民生活品質及健康。

河川揚塵嚴重時，根據過去監測紀錄，環保署空氣品質指標（AQI）甚至曾監測到危險紫或褐爆等級，因此抑制揚塵一直是防制空污重要一環。水利署指出，今年至後年辦理濁水溪河川揚塵改善工作經費預計投入4億9500萬元，主要執行水覆蓋、綠覆蓋、河道整理及疏濬工作；輔導公地種植農民鋪設稻草，並配合東北季風狀況增加集集攔河堰放流水量等工作。

水利署表示，今年度預計辦理西螺大橋下游臨西螺鎮側堤防，及高灘地環境整理與水岸空間營造工程，結合西螺大橋上游目前高灘地，形成廣闊河川空間綠帶，可兼為休閒遊憩空間。而為降低揚塵情形，春節前除已在溪州大橋與中沙大橋間，增加施設蓄水池塘面積達50公頃，另外也在二崙鄉清潔隊前堤前灘地增加辦理綠覆蓋植生。此外亦輔導西濱大橋上游崙背、二崙地區，申請種植許可農民於2月完成鋪設、扦插稻草等揚塵防制作業。

水利署說，從去年11月以專案列管追蹤後，已改善濁水溪灘地裸露地面積達360公頃以上，其中水覆蓋350公頃、綠覆蓋17公頃，且第四河川局也再於西濱大橋上游南岸進行防風防塵樹木植栽，並於麥寮河段水防道路行道樹種植，並依裸露地分布種植甜根子草或蘆葦等合適之植物，加強綠覆植生效果，也配合目前整理80公頃河道，於4月完成河道疏濬移除20萬立方公尺沙源。