中央市場建物老舊 中市府推都更案

北區中央市場沒落十幾年，連帶使得周邊無法發展，市府啟動都更案。（記者黃鐘山攝）

2018-02-21 14:50

〔記者黃鐘山／台中報導〕北區中央市場有40餘年歷史，由於建物老舊，消費型態大幅改變，市府啟動都市變更計畫，市府都發局今天說，初步規劃變更範圍土地回饋30%公園用地、商業區20%公益性樓地板面積作為停車場使用，並興建100戶社會住宅。

市府說，中央市場位於五權路與篤行路口，民國64年興建，地下1層、地上4層，共有269間店鋪及攤位，出租254間，其中，2至4樓154間因無法經營而改為住家。

都發局指出，中央市場面積約1.13公頃，土地權屬為公有。由於建物老舊等因素，民國95年台中市都市計畫主要計畫第3次通盤檢討變更為商業區，附帶條件為劃定該處為都市更新地區，並另行擬定細部計畫，劃設變更範圍土地面積50%。

中央市場沒落十幾年，連帶使得周邊無法發展，但發布實施超過10年仍未執行，市長林佳龍上任後，即要求加速辦理，並前往視察聽取地方意見，105年底重新啟動都市計畫變更作業，希望市場老舊建物早日重建，因應消費型態轉型。

都發局說，中央市場都市計畫變更案，目前已送進台中市都市計畫委員會審議，初步規劃變更範圍土地面積30%公園用地、回饋商業區20%公益性樓地板面積作為停車場使用，以及至少興建100戶社會住宅。

都發局表示，未來都市計畫主要計畫變更作業完成，並擬定細部計畫後，由經發局辦理收回中央市場攤鋪位，並由財政局規劃招商開發作業，利用其地利優勢帶動地區商業發展，並提供當地所需的公園、停車場，達到商業開發與公共利益互利互惠發展。

當地市議員范淞育肯定市府啟動都更案，並要求加速推動。他強調，面臨五權路的店鋪營業情形較好，對於攤商與住戶的安置與補償問題，市府應該加強溝通，並兼顧情理法，做最好的安排。