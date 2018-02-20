不受強震影響 花蓮春節旅客跟去年差距不大

台鐵花蓮站今年農曆春節期間上下車旅客人數比去年同期略減。（記者王錦義攝）

2018-02-20 11:43

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市農曆春節前受地震影響，使得許多遊客想到花蓮觀光卻步，依據台鐵花蓮站統計，今年花蓮站上、下車人數跟去年同期春節比較，約略少了千人，花蓮站長林德香說，除夕、初一的下車人數約在18000到20000人間，比去年少了600到1000人之間，初三、初四的上車人數約在22000人，比去年同期少了約2000人，春節期間整體上下車人數略減，不過跟去年春節比較起來差距不大。

而之前原訂10日首航的「車＋酒」洄瀾之星觀光專列受地震影響延期，花蓮縣旅館同業公會理事長陳義豐說，觀光專列將從3月1日開行至6月29日，每日上午8：57從台北出發、下午5：30從花蓮出發，民眾必須先訂好花蓮旅館或民宿，才由業者代訂這列普悠瑪車票。而今年7月以後，洄瀾之星彩繪觀光專列正式上路，供住宿旅客訂位搭乘，這列普悠瑪將以花蓮元素彩繪車體，車內有4名服務人員，除了導覽，還提供花蓮拌手禮的試吃及預購，回程取貨。

受花蓮強震影響，為進一步送客到花蓮，行政院核定納入台北-花蓮觀光專門列車計畫，補助包車票價，提供旅遊業者承租每日一趟專開台北花蓮往復列車，經費2377萬元，入住花蓮旅宿的民眾可一併購買車票，不必擔心買不到車票。陳義豐說，希望透過類似航空公司「機加酒」的方式搶救花蓮觀光業，這次結合鐵路車票加酒店一起販售，也可併購花蓮太魯閣、花蓮縱谷一日遊、二日遊等行程，想要到花蓮旅遊的觀光客只要透過各大旅行社、飯店或是花蓮民宿業者即可購票，且無14天內訂票限制，現在起即可訂購今年任一日期來花蓮住宿的行程。