天晴出遊回娘家 國道1號台中段大塞車

2018-02-17 12:32

〔記者李忠憲／台中報導〕今天是大年初二，不少民眾除依傳統習俗回娘家外，更趁天氣好全家出遊，也讓國道擠滿車潮。國道1號台中段北上車道今天上午9點多就出現大量車潮，車陣長達10多公里，車速僅3、40公里，連帶造成台中、中清、豐原交流道壅塞。

國道警泰安分隊小隊長管獻芝表示，今天因為天氣好，許多民眾趁假期開車全家出遊，加上回娘家的民眾也不少，才會造成國道1號壅塞。民眾若想走國道，可利用中午用餐時間車流較少之際行駛，不然就得走替代道路，才不會飽受塞車之苦影響出遊興致。