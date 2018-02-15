大老闆必拜神廟搶頭香 關渡宮今晚交管路線全攻略

北投分局呼籲，請市民於旅遊期間能遵守交通規則和注意自身、同行親友的安全，快快樂樂出門、平平安安回家。（記者陳恩惠翻攝）

2018-02-15 15:50

［記者陳恩惠／台北報導］鴻海集團郭董除了篤信關公，也非常崇敬媽祖，未發跡前經常前往台北市北投關渡宮參拜、問事，由於關渡宮名列台灣三大媽祖廟，信眾也相當多，北投警分局為了廣大善男信女能歡喜到關渡宮進香，今晚將運用警力、義警多人，針對周邊交管，春節假期自今日至2月20日共有6天，交通組首創拍攝台北篇及淡水篇，提供開車民眾用路參考，同時也建議民眾新年前往參拜時，可以多加利用關渡宮的免費接駁車。

北投分局在關渡宮周邊道路疏導、管制作為如下:

一、管制時間：今晚（除夕）10時至明天凌晨2時、2月16日（初一）早上7時至晚上7時、自初三（17日）至初五（20日）每天上午8時至晚上6時。

二、管制區域：

（一）中央北路4段601巷、知行路（自關渡宮牌樓前至大南汽車修理廠）間，採單向通行管制，車輛准出不准進，惟聖景路維持雙向通行聖景社區，並開放紅燈右轉大度路。往關渡宮之車輛，須由知行路或關渡路進入（關渡宮停車場客滿造成周遭道路壅塞時，總量管制車輛進入關渡路）。

（二）欲往關渡宮車輛可由關渡路及知行路進出；另循關渡路進入車輛一律管制右轉知行路260巷道往關渡宮，僅有關渡自然公園之遊客方可直行關渡路。

（三）知行路關渡宮牌樓前起至停車場之間道路，實施「人車分道」管制，以維大眾遊客安全。

三、管制地點:

（一）中央北路、大度路口。

（二）大度路、關渡路口。

（三）大度路、知行路口。

（四）知行路260巷口。

四、請民眾新年至關渡宮拜拜，利用關渡宮接駁公車，公車站位羅列如下：

（一）立德路、立功街口。

（二）捷運關渡站前站。

（三）關渡自然公園。

（四）知行圓環（知行路）。

五、活動替代道路:

如淡水與北投關渡間南北方向交通發生壅塞狀況，請民眾車輛避開大度路，另循「替代道路」通行，即淡水←→小坪頂←→稻香路←→中央北路←→大業路←→洲美快速道路←→市區，以免受堵。

六、停車訊息：

（一）關渡宮停車場。

（二）立功、立德路口汽車停車場。

（三）關渡自然公園停車場。

（四）大台北駕訓班。

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