震後重啟 花蓮市尚志橋、三號橋午後開放小型車通行

花蓮市尚志橋、三號橋震後重啟，但僅開放3.5噸以下小型車通行、限高2.5米。（記者王峻祺攝）

2018-02-15 11:23

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮地震釀災，市區2座重要橋樑「尚志橋」及「三號橋」因受損封閉多日，造成街道交通壅塞大亂，14日經土木技師鑑定後，建議短期內可開放3.5噸小型車通行，花蓮市公所今早10時緊急加掛限高、限重立牌，預計午後就能開放通車。

花蓮市尚志橋與三號橋兩座橋樑因地震受損，經台灣省土木技師公會派員到現場鑑定評估後，市公所昨日收到該會電子公文，判定兩座橋雖然橋台位移，大梁與支承產生錯動位移，但在常時狀態下並無立即性危險。

市公所目前初步在三號橋伸縮縫開裂處以AC加鋪修繕，另尚志橋伸縮縫開裂處則進行鋼板覆蓋鋪設AC，短期內可開放3.5噸小型車通行、限高2.5米，為避免大型車進入，兩座橋的兩端今早已架設限高立牌與限高護欄，盼能保障用路人安全。

花蓮市長魏嘉賢說，尚志橋經過土木技師鑑定，初步認定小型客車通車是沒有安全上的疑慮，但不建議開放3.5噸以上的車輛，昨天收到技師評估公文後，立刻施作限高、限重設備並組裝，呼籲所有駕駛人應遵守號誌規則，大型車切勿涉險闖橋通行。

他強調，尚志橋在重新開放後，也將紓解市區交通上的擁塞問題，目前因三號橋也暫緩大型車通行，市公所預計年後將重新檢視一遍，並用更高規格的方式進行修復補強，屆時再經評估後才能決定是否開放3.5噸以上大車通行。