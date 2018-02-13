春節不打烊！桃市府推五大措施

2018-02-13 14:20

［記者許倬勛／桃園報導］春節將至，桃園市政府服務不打烊！市長鄭文燦今天在市政會議上表示，年節期間市府將推出5大「不打烊」措施，包括環境清潔、觀光走春、交通運輸、醫療食安、公安社福等服務，另與插畫家Onion man合作推出宣導影片，以幽默方式介紹春節措施內容，讓市民更容易瞭解。

鄭文燦表示，環境清潔方面，全市除復興區，15日（除夕）週四上午9點起清運垃圾至下午收完為止，當晚停收；16日（大年初一）至十九日（初四）停收4天；20日（初五）上午9點起清運垃圾至收完為止，21日（初六）週三同樣加班清運垃圾，22日（初七）恢復正常。

鄭文燦說，觀光走春方面，台灣好行「慈湖線」不停駛、「小烏來線」與「親子樂園線」18日至20日持續營運；虎頭山公園、大溪中正公園、小烏來風景特定區、拉拉山風景特定區、慈湖陵寢及後慈湖、角板山行館園區、小烏來天空步道及繩橋、巴陵古道，初一至初五不打烊。桃園、中壢火車站、高鐵桃園站旅遊服務中心在春節期間也不休息。

鄭文燦也說，交通運輸方面，計程車服務不打烊，但單趟加收50元，機場排班制計程車則加收100元，路邊停車場除夕至初五全天不收費；至於醫療食安方面，春節期間急診24小時提供服務，部分醫院維持門診 。

鄭文燦說明，公安社福方面 ，社會局24小時可受理通報案件，提供關懷救助金及物資，也供應熱食給需要幫助的街友。