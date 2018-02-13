世界首例！明年「內用禁用吸管」 2030年起全面禁用

2018-02-13 13:47

〔記者楊綿傑／台北報導〕塑膠袋、吸管、外帶杯等一直在海洋廢棄物數量中名列前茅，環保署今聯合多個環保團體宣布，將大致分3階段限用、禁用這些產品，預計2020年起內用禁用、2025年起全面限用、2030年起全面禁用，範圍廣含一次性塑膠吸管、飲料杯、購物袋及免洗餐具。其中塑膠吸管更提前在明年（2019年）就會禁止大型連鎖業者內用時提供。整體而言，全面禁塑創舉將是亞洲創舉，以國為單位禁用吸管更是世界首例。

有鑑於海洋垃圾中塑膠相關廢棄物為大宗，環團及民間都憂心塑膠危害，因而提出相關倡議，去年年中環保署與8個環團共同建立海廢平台，經過半年多來6次協商討論，今天有明確結論，進一步提出「海洋廢棄物治理行動方案」，內容包括禁塑、監測水域塑膠微粒、河川垃圾攔除等30多個計畫。

其中最引發關注的是限塑禁塑，環保署以明確3階段進行管制，在購物塑膠袋方面，除了目前已經擴大實施限塑共14大類業者外，2020年起限用範圍再擴大為所有開立發票的店家，且吸管、外帶杯、免洗餐具等項目也同時不得於內用時提供。

第二階段為2025年，包括購物塑膠袋、塑膠吸管、免洗餐具、外帶杯等，範圍擴及到全部業者不得免費提供，需付費購買，且價格可能較現在更高，達到以價制量。而第三階段2030年時，更是將全面禁止使用。

環保署長李應元特別解釋塑膠吸管部分，他指出，過去對吸管尚無相關管制，因此2019年起就會先針對連鎖、速食餐廳等有一定規模的餐飲業者，在內用方面實施禁用，此後再逐步全面實施。他建議可以採用不鏽鋼或其他材質的吸管，也可以不使用吸管直接飲用。

綠色和平海洋部主任顏寧指出，經過多時努力終於有初步成果，她肯定環保署及李應元的大力推動的決心，在全國性限用塑膠吸管方面將是世界首例，限用塑膠範圍廣達4大類也是亞洲創舉，未來還會再就更細節禁用材質部分討論，期望包括紙類餐具、免洗筷，都能逐步禁用，保護環境。