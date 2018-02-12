新竹縣尖石鄉新樂大橋通車

新竹縣長邱鏡淳（前左4）右攙95歲阿婆許阿愛（前左3），左扶著87歲阿公朱錦昌（前左5）跟大家一起徒步走過新樂大橋，完成通車儀式。（記者黃美珠攝）

2018-02-12 14:39

［記者黃美珠／尖石報導］新竹縣竹58線起點的新樂大橋，今天趕在過年前通車了！

這座大橋從原來不到5公尺寬的單車道，改建成雙向可通的大橋，讓當地居民出入更便利、安全，喜歡深入尖石新樂村北得拉曼巨木林區，或造訪鴛鴦谷瀑布、甕碧潭瀑布的尋幽客，也能有更好的路況可以通行。

新竹縣政府表示，新樂大橋全長約200公尺，原來的舊橋建於民國70年，橋面淨寬只有4.8公尺，會車困難且不符合單車雙向通行的路寬標準。

再加上當地每逢颱風季節溪水就會暴漲，長期遭湍急河水沖刷下，大梁鋼筋裸露鏽蝕，橋墩的混凝土表面剝落。所以縣府爭取中央補助執行改建，前年7月初開工，終於在今年1月中完竣，今天辦理通車。

縣長邱鏡淳說，雖然預算有限，但是他對道路平時的養護很重視，每年光原鄉就投入5000萬元預算。

他話鋒一轉也提近年新竹縣原鄉露營區開發所生的問題，強調縣府從稽查中發現很多都是外面平地人進入原鄉所做的。

他說，內政部每天都嚴密遠距監控這類國土案件，只要發現有可疑的開發行為就會通知縣府前往稽查，所以他希望鄉親們提高警覺，只要有好的計畫就提出來，縣府一定會專案配合原鄉的產業發展需求，協助爭取中央認同和支持，但不要任意濫墾濫伐，破壞了國土，也可能有刑責問題。

交通部公路總局第1區養護工程處新竹工務段段長顏建忠說，新樂大橋中央雖補助部分經費，但主要還是縣長邱鏡淳率領縣府團隊積極爭取才有。

他說這個大橋的竣工代表中央和地方攜手合作很好的典範，希望未來中央和地方可以繼續合作，一起加強原鄉的建設。

今天的通車典禮上，雖然尖石很多天主教或基督教友，但現場仍依台灣民間習俗上香祝禱。

隨後由縣長邱鏡淳、尖石鄉長雲天寶、新竹縣議員范坤松、林光榮、趙一先等，一起攙扶著該鄉鄉代許清光95歲的媽媽許阿愛，以及新樂村長朱元章87歲的老父親朱錦昌共同剪綵且走過新橋，象徵給這個剛通車的新樂大橋無限祝福。

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