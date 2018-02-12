動物也想要休息！ 動物園明起i-Voting、增不開放時間

2018-02-12 14:27

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市動物園廣受民眾喜愛，每個月都有20萬到30萬人次造訪，但多年來，動物園僅有除夕一天不對外開放。動物園明天起至3月12日期間，展開i-Voting，希望每年6月19日至6月30日期間，也能不對外開放。

動物園發言人曹先紹表示，增加不對外開放時段，除了讓動物園有更充裕時間，進行園區的年度定期保養、環境檢測與設施維護、專業訓練等工作之外，也有民眾認為應該讓動物休息，不需要整天「迎賓」。

他舉園區內高壓電機組為例，該設備與鄰近的政治大學共用，因為牽扯到何時斷電才不會對各自的生活圈造成影響，都得協調很久。

由於動物園主要客群為親子，經評估發現每年6月19日至6月30日適逢考季，入園人次較少，是動物園的「淡季」，有時天氣不好，甚至會從一天約4萬人次掉到僅剩2、3千人次，才會鎖定這個時段。

不過，曹先紹坦言，目前蒐集的意見中，不乏有民眾希望維持現在一年僅有除夕不對外開放，想來逛就能來，最終還是要看i-Voting結果決定。

明天早上9點起，民眾皆可在台北市公民參與網i-Voting網站投下寶貴意見，也可以揪家人、朋友來趟動物園之旅，追隨宣傳片中動物朋友們的腳步，在教育中心、動物藝坊、動物小學堂、大貓熊館、兩爬館、河馬教室等六處架設的投票處投下神聖的一票！