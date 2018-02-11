揪感心！不捨罹難楊小弟滿身傷 她掏腰包買新衣換裝

中華民國葬儀商業同業公會召集人王薇君為罹難的楊小弟買新衣，還先將衣物拿到靈堂前，低聲溫柔地對著遺照問「喜歡阿姨準備的衣服嗎？」（記者王峻祺攝）

2018-02-11 21:21

［記者王峻祺／花蓮報導］12歲中國觀光客楊浩然跟著父母來台旅遊卻遇地震劫難，10日早上終於被搜救人員從瓦礫堆中拉出，四肢因死亡多時早已僵硬變形，遺體修復師不捨楊小弟遍體鱗傷，自掏腰包買了一套新衣幫他換上，希望他帥氣走完人生最後一程，負責人王薇君還先將衣物拿到靈堂前，低聲溫柔地對著遺照問「喜歡阿姨準備的衣服嗎」？語畢，令聞訊者為之鼻酸。

來自中國北京的楊浩然與父母楊捷、丁守慧及外公丁文昌、外婆何鳳華同遊台灣，走訪墾丁、花東沿途景點及花蓮七星潭後，6日下午入住位在雲門翠堤大樓內的「漂亮生活旅店」201室，當晚卻因花蓮強震就此深埋在伸手不見五指的瓦礫堆中，10日一早冰冷的遺體才被搜救人員發現，重見天日。

中華民國葬儀商業同業公會召集人王薇君及其遺體修復團隊今晚準備要為楊浩然修復遺體時，不忍浮腫蒼白的身軀滿身傷痕，特地暫停修復工作，到市區買了一套全新的運動服，希望讓楊浩然走得帥氣有型，符合12歲孩子應有的陽光朝氣。

「蝙蝠俠是所有男孩子的最愛！」王薇君說，她總共買了一頂毛帽、手套、一件白色內衣、黑袖白星星及紅底的運動衣、黑色運動褲、運動外套和一雙黑色的運動鞋，更挑了一件是所有男孩們都愛的「蝙蝠俠內褲」，希望替代傳統壽衣的嚴肅樣式，重現楊小弟生前活潑開朗的個性。

王薇君在進入遺體修復室前，還先走進楊浩然的靈堂，將所有衣物一一攤開後，再耐心一件一件的重新摺好，並在遺照前雙手小心翼翼地捧著衣物，低聲溫柔尋問「喜歡嗎？」語畢後瞬間轉身，眼眶中的淚水不斷潰堤，隨即跟著同事直奔遺體室，逐漸消失在黑夜中的溫柔背影，讓在場與會者為之鼻酸、令人動容。

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