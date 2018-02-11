罹難丁家5口家屬抵花殯 感謝台灣人民

罹難丁家5口家屬抵花殯，步出靈堂前頻說「謝謝！」，還透過遺體修復人員轉述「感謝台灣人民。」 （記者王峻祺攝）

2018-02-11 13:59

［記者王峻祺／花蓮報導］因花蓮地震不幸罹難的中國籍遊客丁文昌、何鳳華、丁守慧、楊捷及楊浩然等5人家屬，今由海基會文教處長劉克鑫等人陪同下，前往雲門翠堤大樓了解事發經過，隨後再到殯儀館配合檢察官相驗並開立死亡證明，步出靈堂前頻說「謝謝！」，還透過遺體修復人員轉述「感謝台灣人民。」

楊、丁兩家的家屬一行人合計5人，一早就到雲門翠堤大樓了解最後罹難者丁文昌及何鳳華的受困位置，在搜救人員的解釋下，同意以大鋼牙等重機械進場挖掘，隨後到殯儀館靈堂前，擺放丁守慧、楊捷及楊浩然的遺照，因情緒尚未平復，僅低調向大家道謝。

臨走前更透過遺體修復人員王薇君轉述，感謝台灣人民、救難人員及所有媒體的關心，令他們感到相當溫暖，在這樣一個不希望發生的慘劇下，實際感受到台灣人的關懷，針對同意開挖的心情雖然煎熬，但更體諒搜救人員的安危，謝謝台灣人民。

海基會文教處長劉克鑫稍早接受採訪時表示，今天早上家屬先到現場了解事情發生狀況，因涉及到還有兩具遺體，針對後續移出問題，與縣府及搜救人員進行意見交換。

他強調，楊捷、丁守慧及楊浩然等3人的死亡證明書，因部分證件未齊全，目前將待證件補齊後，才能由檢察官開立死亡證明書，最快今天下午2時或最慢明天上午就能出來；明天（12日）的聯合公祭，家屬確定願意出席。

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楊、丁兩家的家屬一行人合計5人，臨走前透過遺體修復人員王薇君轉述，感謝台灣人民、救難人員及所有媒體的關心，令他們感到相當溫暖。（記者王峻祺攝）

海基會文教處長劉克鑫稍早接受採訪。（記者王峻祺攝）