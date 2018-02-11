菲籍看護強震喪命 家屬哀慟湊錢只夠1人來台辦後事...

28歲菲律賓籍看護美樂蒂（Melody）來台工作5年受僱於日籍夫婦，卻不幸在6日的花蓮強震中喪命。（圖擷自美樂蒂臉書）

2018-02-11 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕206強震重創花蓮，至今造成17死、282輕重傷。其中一名不幸罹難的28歲菲律賓籍看護美樂蒂（Melody），本身家境困苦，加上為籌措癱瘓丈夫的45萬元醫藥費，獨自來台工作，還得撐起全家的經濟重擔，卻不幸在此強震中喪命。美樂蒂的家屬四處湊錢，卻只夠哥哥一人搭機來台幫她處理後事。

據《ETtoday》報導，美樂蒂來台受雇住在雲門翠堤大樓的日籍大久保夫婦，擔任看護照顧大久保淑珉行動不便的胞弟。在6日的強震中大久保夫婦幸運獲救，美樂蒂卻不幸罹難，一直把美樂蒂當成家人的大久保夫婦聽聞噩耗後，忍不住痛哭，難過地說「如果有來生，希望下輩子再遇到她時，能夠跟她說一聲，謝謝！」

美樂蒂的哥哥獲知死訊後悲痛萬分，直言全家也不知該如何是好，因為家中非常窮困，妹妹又是家中唯一的經濟支柱，她過世的消息對他們打擊很大，大家東湊西湊也只能湊出一個人來台的機票，只好派他代表來台送妹妹最後一程。他也說，目前已在辦理護照、簽證，預計在14日抵達台灣。

對此，勞動部指出，只要是合法引進的外籍勞工，都適用《職災勞工保護法》，若在工作中不幸遇意外死亡，僱主需補償45個月的平均月薪，勞動部也會支付慰問金、補助金共20萬元，因此美樂蒂的遺屬預計將可領119萬元。