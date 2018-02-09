醫藥》年關將近 災後「幻滅期」恐提前來 這樣吃抗憂鬱

2018-02-09 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮遭強震重創，截至目前為止已經有12死、279傷，還有5人失聯。對此，精神科醫師分析，通常災民先後會經歷「英勇期」、「蜜月期」、「幻滅期」與「再穩定期」這4個階段。且這次醫師認為當災民「幻滅期」會來得比以往早，進入此一階段時，容易覺得焦慮、憤怒、憂鬱，建議可以多吃香蕉、全麥麵包等食物，穩定情緒。

根據《ETtoady新聞雲》報導，林口長庚醫院復健及社區精神科醫師張家銘指出，震後1至2周，災民會處於「英勇期」，這個時候都會以救災救人為優先，忘記失去的痛苦。3至4周則是「蜜月期」，又稱「鎂光燈效應」，災民在這個時候得到外界許多關懷與幫助，從而在當中得到支持。第4周以後關懷物資漸少，媒體焦點也不再，進入「幻滅期」，這時負面情緒開始湧現，尤其是失去親人或是無家可歸的災民，心理更會不平衡，此階段最重要，要嚴防自殺潮，撐過這段期間後，災民便會來到「再穩定期」，開始新生活。

開業精神科醫師楊聰財表示，這次花蓮地震有別於以往，地震發生時間已經相當接近過年，外界紛紛忙著準備年貨，焦點也會很快從災民身上移開，災民會被慢慢忽略。一般而言「幻滅期」會在災後1個月左右出現，但這次可能提前報到，呼籲民眾身邊要是有受災朋友，要多給予陪伴及關懷，讓對方知道自己不是一個人。

楊聰財建議，要是震後出現有焦慮、憂鬱、恐慌等症狀，可以多吃香蕉、喝鮮奶，因為裡頭含有「色氨酸」，可以轉為血清素，減少負面情緒。深海魚也是不錯的選擇，因其含有豐富的DHA、EPA，有助於抗憂鬱，例如鮭魚、鮪魚、台灣鯖魚等。如還有需要，全麥麵包中含有維他命B群，可以協助神經系統達到穩定得作用，當中的維生素B1則可將糖類轉化為能量。此外還有燕麥片，麥片中的鈣質有營養成分，對緊繃的神經發揮穩定有不錯的幫助。

醫生也提醒，若還是覺得負面情緒得不到舒張，持續2周未見好轉，甚至是更嚴重的話，就要盡快就醫。