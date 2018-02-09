特搜護災民 進災區搶救家當

2018-02-09

〔記者王錦義／花蓮報導〕強震造成花蓮市白金雙星大樓、吾居吾宿大樓一樓停車場塌陷，不少災民昨天不斷硬闖封鎖線，要求進屋拿取貴重物品；下午餘震稍緩，花蓮縣政府開放災民在特搜隊員陪同下進屋取物，但過程餘震不斷，連特搜隊員也心驚。

警方指出，由於餘震在下午減緩，經消防隊、結構技師等專業評估後，從下午四點開始讓災民進屋取物，但要求災民頭戴安全帽、穿著安全的鞋子，由救難人員兩個陪一個的狀況，進屋十分鐘取物。

來自消防署、基隆、台東、台中及花蓮卅多名特搜隊員，以兩人為一組，護送災民進屋取物，中間還遇到一次三級餘震，房屋的水泥塊掉落，讓搜救隊員備感壓力。有隊員私下說，「第一次遇到把人救出來後，又要護送回去災區的！」搜救隊員陪著災民進屋，還幫忙搬東西，每個人連續上上下下爬了十多趟，截至晚間八點已讓一百多名災民順利取回貴重物品。

災民在救難人員協助下，大包、小包的從梯子上下來，拿的「貴重物品」五花八門，除了財物、證件、衣物等，還有畫作、木雕、神主牌，寵物讓災民更掛心。一名楊先生準備了四個籠子，準備回去找九隻收養的流浪貓，結果只找到一隻。他說，很感謝搜救隊陪同，讓他找回對他相當有意義的東西；不過也有災民等太久，對警員不斷抱怨。